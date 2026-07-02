La Roma prepara lo sprint per Mason Greenwood. Il club giallorosso è intenzionato ad andare all-in sull'attaccante inglese. Tanto che il Marsiglia si aspetta l'offerta entro il week-end. I prossimi, dunque, potrebbero essere giorni decisivi per portare il classe 2001 nella Capitale. Greenwood, come ormai noto da tempo, è il primo nome in cima alla lista dei desideri di Gian Piero Gasperini. L'allenatore di Grugliasco da settimane è in contatto col calciatore e lo ritiene il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo dopo l'approdo in Champions League. Ma il club giallorosso è chiamato a muoversi nel modo più velocemente possibile per battere la concorrenza. Sull'attaccante inglese infatti è forte il pressing del Fenerbahce, che offre di più di ingaggio ma meno al Marsiglia rispetto all'offerta della Roma. E nelle ultime ore si è unito alla corsa anche l'Atletico Madrid, che presto potrebbe cedere Julian Alvarez o Sorloth. In caso di addio dell'argentino, i Colchoneros non avrebbero problemi ad accontentare il club francese e le richieste del giocatore. Le prossime ore, insomma, si preannunciano incandescenti sul fronte Greenwood. Ma la Roma non ha intenzione di mollare, anzi.