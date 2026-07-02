Alessandro Romano non è più un giocatore della Roma. Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità del trasferimento del centrocampista classe 2006 al Cagliari, in prestito con obbligo di riscatto. Pochi minuti fa, il mediano italo-svizzero ha voluto salutare il club giallorosso con un lungo messaggio d'addio pubblicato su Instagram. Di seguito le sue parole, dall'arrivo a Trigoria quattro anni fa all'esordio con la Roma a gennaio prima del prestito allo Spezia: "Ci sono storie che non si dimenticano, e questa sarà sempre una di quelle. Quattro anni fa sono arrivato a Trigoria da ragazzino, con una valigia piena di sogni e il desiderio di indossare questa maglia. Oggi me ne vado da uomo, consapevole di quanto questo club mi abbia fatto crescere, dentro e fuori dal campo. La Roma non è stata soltanto una squadra. È stata una casa, una famiglia, il luogo in cui ho consolidato il valore del sacrificio, del lavoro quotidiano e della responsabilità di rappresentare questi colori. Ci sono momenti che porterò con me per tutta la vita. Il 6 gennaio 2026, quando ho realizzato il sogno di fare il mio esordio, e il 10 gennaio 2026, quando ho avuto l’onore di scendere in campo per la prima volta all’Olimpico. Due date che resteranno per sempre impresse nel mio cuore. Grazie alla società per la fiducia, a tutti gli allenatori, ai direttori, allo staff e ai miei compagni di squadra. Ognuno di voi ha contribuito al mio percorso e mi ha lasciato qualcosa che porterò con me per sempre. Lascio questa maglia con orgoglio, con il cuore pieno di gratitudine e con ricordi bellissimi. Da oggi inizierà un nuovo capitolo della mia vita. Grazie di tutto, Roma. Da quel ragazzino che sognava in grande, all’uomo che oggi guarda al futuro con la stessa fame e la stessa passione".

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