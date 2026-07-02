Neil El Aynaoui compie oggi 25 anni. E lo fa negli USA, dove è attualmente impegnato con il Marocco al Mondiale. Il centrocampista della Roma, che in mattinata lo ha celebrato sui social, è uno degli assoluti protagonisti dell'ottimo cammino della nazionale nordafricana nel torneo internazionale al fianco di Bouaddi. E le sue prestazioni non sono passate inosservate ai top-club europei. El Aynaoui infatti, secondo il portale TeamTalk, sarebbe finito nel mirino di mezza Premier League. Gli intermediari del centrocampista giallorosso avrebbero già parlato con Manchester United, Liverpool, Chelsea, Aston Villa, Brighton, Bournemouth, Newcastle United e Sunderland. Già nelle scorse settimane si era parlato di interessamenti da parte di Real Madrid e Barcellona, con il padre Younes che aveva rivelato la 'fede blaugrana' del figlio neo-25enne. Attese novità sul suo futuro, considerando che nella prima stagione con la Roma ha faticato a convincere Gasperini nell'affidargli le chiavi del centrocampo. Pur essendo ritenuto un elemento importante della rosa, infatti, il classe 2001 marocchino nell'ultimo campionato non è riuscito a conquistare stabilmente una maglia da titolare.