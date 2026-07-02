Superato il 30 giugno, la Roma Primavera si ritrova con un vuoto pesante. Diversi contratti sono scaduti e il club giallorosso perde tre punti fermi del proprio settore giovanile. Si tratta di Mirra, Della Rocca e Almaviva. Tre giocatori simbolo dell’ultimo ciclo della Primavera. Almaviva è il nome che più colpisce. L’ex “bambino” simbolicamente legato a Totti nel giorno del suo addio al calcio lascia il club a parametro zero. Mirra era il capitano (andrà all'Atalanta). Della Rocca, invece, aveva già assaggiato la prima squadra. Per lui anche l’esordio in Europa League contro il Panathinaikos. Senza Under 23, i tre non potranno essere impiegati né in Under 20 né in Youth League nella prossima stagione. Al momento non ci sono spiragli per un dietrofront. Almaviva non rinnoverà il contratto. Per gli altri due il destino sembra ormai segnato. Intanto la Roma lavora sul resto del vivaio. D’Amico è al lavoro per sistemare diverse situazioni in attesa del nuovo responsabile del settore giovanile. Sono stati blindati Sala, Forni, Cavaleri e Russo. Resta invece aperto il caso Guaglianone, classe 2010. Il suo contratto è scaduto e ora è svincolato. La Roma prova a trattenerlo, ma su di lui ci sono anche Como, Ajax e Bayern Monaco.