La Roma ha deciso di spezzare il legame con il proprio futuro. Da ieri sono infatti ufficialmente svincolati tre gioiellini della Primavera: si tratta di capitan Mirra, di Della Rocca (che aveva esordito quest'anno in prima squadra contro il Panathinaikos) e del 'bambino di Totti', Almaviva. Per l'ormai ex capitano dei giallorossini il futuro è all'Atalanta: contratto pronto con il club neroazzurro con la possibilità di giocare in U23, più distante il Modena in Serie B.

Il saluto di Della Rocca

L'addio del capitano Mirra

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Della Rocca ha affidato ai social un: "Dopo 9 anni è arrivato il momento dei saluti., con la consapevolezza di essere cresciuto, maturato e migliorato dentro e fuori dal campo. Voglio ringraziare di cuore l’AS Roma per tutto quello che mi ha dato. In questi anni ho avuto la fortuna di conoscere persone straordinarie: compagni di squadra, staff medico, staff tecnico e tutta la dirigenza. Ognuno di voi ha lasciato un segno nel mio percorso e porterò sempre con me i ricordi vissuti insieme.. Per un ragazzo romano e romanista come me è stato un privilegio immenso, un sogno che porterò per sempre nel cuore. Oggi si chiude un capitolo importante: quello del settore giovanile., con la stessa passione, la stessa voglia di migliorare e gli insegnamenti che questa società mi ha trasmesso., per avermi fatto crescere e per avermi accompagnato in questi nove anni indimenticabili. Grazie di tutto. Sempre forza Roma".Precedentemente anche Mirra aveva salutato la Roma sui social: "Eccoci qua, siamo ai saluti finali., sono entrato da bambino di 9 anni e ne esco da uomo di 20. Un percorso a dir poco incredibile, coronato quest’ultimo anno dall’onore di essere. Ho conosciuto delle persone fantastiche in questi anni: compagni di squadra, staff tecnico e sanitario. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno accompagnato in questo mio splendido viaggio e mi hanno aiutato a crescere sia calcisticamente che come uomo".