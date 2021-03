Agenda Pinto, tra portiere ed esterno sinistro. Sprint Reynolds: “Sarò protagonista”

Pausa delle nazionali. Riflessioni, incontri e telefonate. Perché c’è il presente da sistemare ma anche il futuro da organizzare. Lo sa bene Tiago Pinto, che deve gestire l’infuocata attualità romanista appesa al sottile destino della qualificazione Champions. Tra i primissimi nodi da sciogliere per ci sarà quello legato al tecnico. Dopo Napoli le azioni di Fonseca sono in forte ribasso, Allegri è un miraggio mentre rimangono in piedi Sarri e le ipotesi esotiche dal sapore lusitano. Scossoni importanti potrebbero esserci anche a livello dirigenziale. Si vocifera sempre più insistentemente di un addio di Fienga, con i Friedkin in prima linea alla ricerca di un profilo italiano o estero. Gandini è l’abito buono per tutte le stagioni, nonostante il suo attuale impegno nel basket italiano. A proposito di politica sportiva oggi l’assegnazione dei diritti tv, partita importante – di scrivanie e telecamere prima che di campo – che potrà cambiare il futuro delle società italiane, Roma compresa. A Dazn la trasmissione del campionato, 7 partite in esclusiva per provare a rilanciare il prodotto calcio.

Gollini, Vendevoort e gli altri: Pau Lopez trema

I portieri alla porta. Nella Roma del domani poco spazio sia per Mirante sia per Pau Lopez. Stagione da dimenticare per gli estremi difensori giallorossi, per motivi diversi sempre più lontani dalla Capitale. Il casting è aperto e i nomi si inseguono e si rincorrono, dall’Italia alla Francia, dalla Serie A alla Jupiler League. L’elenco vede nella parte alta nomi importanti, come quel Gollini dell’Atalanta, che a causa degli ultimi screzi con Gasperini ha perso momentaneamente la convocazione azzurra e come quell’Areola fino a qualche tempo fa enfant prodige made in PSG, oggi perso al Fulham nella periferia calcistica europea. Musso probabilmente sarebbe la scelta migliore, ma sull’argentino friulano c’è forte anche il Milan, appeso a sua volta al destino di Donnarumma e alle bizze di Raiola. Chissà se il gm portoghese possa tirare fuori l’asso dalla manica, magari da un campionato minore come quello belga. Una carta a sorpresa, magari quel Maarten Vandevoordt, classe 2002 del Genk, già inserito nei tanto cari database degli osservatori europei. La certezza è una, difficilmente ci sarà spazio per Pau Lopez la prossima stagione. Quantomeno è quello che si augura il grande ex Franco Tancredi. Che di guantoni e parate se ne intende: “Non mi piace, è un portiere fragile troppo strombazzato. Punterei su Meret, che invece ha un potenziale ancora inespresso“.

Villar chiama, Reynolds risponde. La linea verde scalpita

Dai pali alla fascia, specialmente quella sinistra. Spinazzola è uno degli intoccabili, sia della Roma sia della Nazionale. Nonostante la grande concorrenza azzurra dell’ex Palmieri. “Roma unica italiana avanti in Europa? Quest’anno è un caso, ma ci sta perché in Europa sono tutti forti. Alla Roma siamo una squadra giovane, con una difesa giovane e ci sta sbagliare”, queste le dichiarazioni dell’ex Juve e Atalanta, un titolarissimo che Pinto dovrà preservare con una spalla all’altezza. I dubbi su Calafiori ci sono: il 2002 è sospeso tra la voglia di dimostrare da subito il suo potenziale e la possibilità di farsi le ossa altrove. La pista esotica porterebbe a Nuno Tavares, 21enne del Benfica che il gm giallorosso conosce benissimo, quella domestica invece a Dimarco, con la Roma che può vantare una sinergia importante con l’Hellas Verona. Sull’altra corsia scalpita Reynolds, che comporrà con un Karsdorp fresco di rinnovo la catena di destra della rosa formato 2021/22. In mezzo al campo un altro giovanissimo, Gonzalo Villar. “Speriamo presto di segnare con la Roma“, un messaggio forte e chiaro recepito da tutto il popolo giallorosso.