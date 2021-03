Calciomercato Roma: piace Vandevoordt, portiere classe 2002 del Genk

Nuovo obiettivo per la porta della Roma. Nell’elenco di Tiago Pinto sarebbe infatti finito il giovanissimo Maarten Vandevoordt, classe 2002 del Genk. Nonostante l’età, l’estremo difensore ha già esordito in Champions League, giocando da titolare la gara contro il Napoli della scorsa stagione. Come riporta “Calciomercato.com”, che cita fonti provenienti dal Belgio, sul portiere diciannovenne (10 presenze quest’anno) ci sarebbero anche Liverpool e Real Madrid. Una concorrenza importante da superare per il gm della Roma, sempre a caccia di un portiere dopo le incertezze mostrate da Pau Lopez e Mirante.