Gollini o Areola per il posto di Pau Lopez

In testa due obiettivi prioritari per il futuro della Roma: un centravanti e un portiere, come riporta Il Tempo. Nel lungo elenco di nomi che potranno dare sicurezza ai pali giallorossi dopo le negative esperienze di Olsen e Pau Lopez c’è anche Areola.

Il classe 1993 è di proprietà del PSG ma nello scorso mercato estivo è stato preso in prestito dal Fulham, squadra che gravita nelle zona retrocessione della Premier e difficilmente riuscirà a tenerlo anche in futuro. Areola, al momento impegnato con la nazionale francese, è sul taccuino della dirigenza della Roma ed è assistito da Mino Raiola, con il quale non è stato ancora raggiunta un’intesa per il rinnovo di contratto di Mkhitaryan.

Nella lista di Tiago Pinto c’è anche il profilo di Gollini: l’estremo difensore dell’Atalanta è stato offerto dal suo agente (così come Pellegrini), piace a Trigoria e può essere preso con le solite formule dilazionate che favoriscono gli affari sull’asse con Bergamo. Cragno, Meret e Silvestri sono invece più indietro nelle gerarchie giallorosse per il futuro.