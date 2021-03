Spinazzola: “Alla Roma porterei Bonucci, Chiellini e Acerbi”

Leonardo Spinazzola, esterno della Roma e della Nazionale, è intervenuto dal ritiro azzurro nella conferenza stampa post Italia-Irlanda del Nord, partita vinta dagli azzurri di Mancini grazie alle reti di Berardi e Immobile. Il giocatori giallorosso ha avuto modo di commentare il momento della squadra di Fonseca, con riferimento al cammino europeo ancora in ballo: “Roma unica italiana avanti in Europa? Quest’anno è un caso, ma ci sta perché in Europa sono tutti forti. Alla Roma siamo una squadra giovane, con una difesa giovane e ci sta sbagliare. Fa parte del percorso di crescita. Qui in Nazionale ci sono Chiellini, Bonucci e Acerbi. Porterei loro tre”. E’ una Nazionale a forti tinte giallorosse, tra presente e passato. Oltre a Spinazzola, Pellegrini, Mancini ed El Shaarawy sono presenti gli ex Florenzi ed Emerson Palmieri. Senza dimenticare il ‘neo acquisto’ azzurro Daniele De Rossi.