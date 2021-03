Nazionale, Spinazzola esulta: “Una vittoria per partire col piede giusto”

La Nazionale di Roberto Mancini parte col piede giusto battendo 2-0 l’Irlanda nel Nord nella prima partita delle qualificazioni ai Mondiali 2022. Festeggia anche Leonardo Spinazzola, terzino della Roma che ieri ha compito 28 anni. Per lui 25′ in campo e una buona prestazione nonostante l’ingresso in campo a risultato già acquisito. Il giallorosso ha festeggiato così sul suo profilo Instagram: “Una vittoria in azzurro per partire con il piede giusto in queste qualificazioni è il miglior modo per festeggiare il compleanno“.