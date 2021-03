Roma, cercasi numero uno: Gollini e Musso in pole, Areola il nome nuovo

I requisiti sono i soliti. Giovane, con esperienza e in grado di ridare sicurezza a un reparto ancora orfano dall’addio di Alisson. Tiago Pinto è pronto a disegnare la Roma che verrà iniziando dalla porta, proprio come nel 2019 tentò di fare senza successo Petrachi. I sostituti dell’attuale estremo difensore del Liverpool non hanno convinto ed è per questo che tutti i portieri presenti oggi nella rosa della Roma sono adesso a rischio cessione. Pau Lopez, dopo aver rifiutato il West Ham, ha richieste dalla Spagna, Mirante dovrebbe andare via a parametro zero. Per Fuzato arriverà un nuovo prestito, vista l’esperienza poco produttiva al Rio Ave. In entrata, oltre ai “soliti” Gollini, Musso, Meret e Silvestri, il nome nuovo è quello di Alphonse Areola.

La Roma cerca un portiere: spunta Areola, favoriti Gollini e Musso

Portiere francese di origini filippine classe 1993, Areola è di proprietà del Paris Saint-Germain, che dopo il prestito al Real Madrid in questa stagione l’ha ceduto al Fulham. Monchi lo aveva seguito all’alba del campionato 2018-19, ma tre anni fa il suo status al PSG era ben diverso, tanto che Tuchel lo preferì spesso a Buffon. Adesso all’ombra della Torre Eiffel c’è il convincente Keylor Navas e di conseguenza Areola potrebbe rientrare nell’affare Florenzi, che i parigini riscatteranno al termine della stagione.

Gli obiettivi principali di Pinto, tuttavia, al momento sembrano essere Gollini e Musso. L’atalantino, in scadenza di contratto nel 2023, sta vivendo un momento difficile nel suo club: in campo non ha commesso errori gravissimi, ma nel mese di marzo Gasperini gli ha sempre preferito Sportiello fino all’ultima partita col Verona. Il suo procuratore è Giuseppe Riso, che il gm della Roma ha incontrato di recente per parlare di Mancini e Cristante. Ma è difficile che i due non abbiano discusso anche dell’ex portiere dell’Aston Villa, che sul giocatore vanta il 10% sulla futura rivendita. La valutazione si aggira intorno ai 25 milioni, più o meno quello che l’Udinese chiede per Musso, il quale pubblicamente ha già strizzato l’occhio ai giallorossi (“L’interesse della Roma mi ha motivato”, ha detto un mese fa).

Gli altri nomi sull’elenco di Pinto: da Meret a Vandevoordt

Sullo sfondo restano Meret e Silvestri. A complicare l’arrivo del portiere del Napoli è la richiesta del club partenopeo, poco intenzionato a scendere sotto i 40 milioni. Silvestri, assistito da Raiola come Areola, ha qualche anno in più rispetto agli altri obiettivi (l’estremo difensore del Verona è nato nel ’91), ma complice il contratto in scadenza nel 2022 ha una valutazione più bassa, di circa 8-10 milioni. Piace pure Cragno, la sua situazione col Cagliari verrà però discussa a fine campionato, visto il terzultimo posto occupato dai sardi.

Infine, dal Belgio si parla di un interesse per Maarten Vandevoordt, portiere classe 2002 del Genk che ha già esordito in Champions League contro il Napoli. Difficile che Pinto lo possa considerare un titolare nel prossimo anno (potrebbe prendere il posto di Mirante), anche se il dirigente portoghese ha mostrato parecchia attenzione per i portieri giovanissimi: al Benfica diede fiducia a Svilar, ma la Roma tra i pali non ha certo bisogno di un’altra scommessa.