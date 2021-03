Diritti TV, ecco la fumata bianca: Dazn trasmetterà la Serie A

Fumata bianca definitiva per l’assegnazione dei diritti tv. Come riporta Calcio e Finanza è ormai fatta per la trasmissione della Serie A su Dazn per il triennio 2022/24. Dopo giorni di contrattazione, l’assemblea dei club riunitasi oggi a Milano ha dato il via libera alla chiusura dell’accordo con 16 voti a favore e 4 contrari. La piattaforma di streaming ha superato la concorrenza mettendo sul piatto un’offerta da 840 milioni di euro per i pacchetti 1 e 3, con i quali avrà la possibilità di trasmettere 7 partite a giornata in esclusive e le restanti in co-esclusiva. Le squadre di Serie A che non hanno votato a favore dell’accordo sono state Sassuolo, Crotone, Samp e Genoa, mentre le altre si sono schierate alla fine dalla parte di Dazn.