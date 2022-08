Accoglienza da brividi per Wijnaldum. Veretout al Marsiglia. Si avvicina Bailly

Il club francese inoltre pagherà il 50% dello stipendio. Domani sono in programma le visite mediche di rito e poi ci sarà l'ufficialità. Domenica è prevista la presentazione in occasione dell'amichevole con lo Shakhtar dove ci saranno oltre 63mila tifosi. L'olimpico sarà sold out. Alle 19.45 ci sarà la presentazione della squadra, mentre un'ora più tardi inizierà il match. Non finiscono i colpi di mercato, secondo quanto riportato dal giornalista inglese David Kent è vicino anche l'acquisto di Bailly. L'ivoriano completerà il pacchetto difensivo ed è un pupillo di Mourinho.