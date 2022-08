Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: vicino l’arrivo di Bailly in prestito

Il mercato della Roma sia in entrata che in uscita in queste ore è caldissimo. A breve arriverà Wijnaldum nella capitale e secondo quanto riportato dal giornalista inglese David Kent è vicino anche l'acquisto di Bailly. L'ivoriano completerà il pacchetto difensivo ed è un pupillo di Mourinho. Arriverà in prestito oneroso (3 milioni di euro) e in caso di qualificazione in Champions League scatterà l'obbligo di riscatto. Pinto sta chiudendo molte cessioni e potrebbe sbloccarsi la trattativa per l'ex Villareal e anche quella per il 'Gallo" Belotti.