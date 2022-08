Roma-Shakhtar, alle 19.45 la presentazione della squadra. Previsti 63mila tifosi

Domenica la Roma tornerà allo stadio Olimpico in occasione dell'amichevole contro lo Shakhtar. Alle 19.45 ci sarà la presentazione della squadra, un'ora più tardi è previsto il calcio d'inizio. Sono previsti anche dei giochi di luce e i fuochi d'artificio. Il club sul sito ha pubblicato il programma della serata: "È arrivato il momento di tornare a casa. Nella nostra casa, in famiglia, per vedere la Roma. L’appuntamento è per domenica 7 agosto, allo stadio Olimpico.