Mercato, Veretout a titolo definitivo al Marsiglia: alla Roma 11 milioni più bonus

Veretout-Marsiglia: è fatta. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il centrocampista si trasferisce a titolo definitivo al club francese. La Roma incasserà 11 milioni di euro. L'ex fiorentina lascia la capitale dopo tre stagioni condite da 22 reti in oltre 100 presenze e la vittoria della Conference League. Jordan torna in Francia dopo l'esperienza al Saint-Etienne nel 2016. L'ultima annata in maglia giallorossa è stata al di sotto delle aspettative e dopo un buon inizio Veretout ha trovato sempre meno spazio nelle gerarchie di Mourinho. Al Marsiglia avrà la possibilità di riscattarsi e di provare a strappare la convocazione per il Mondiale.