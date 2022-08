Roma, Wijnaldum arriva con l’aereo dei Friedkin: direzione Rotterdam poi Ciampino

Il centrocampista probabilmente solo domani svolgerà le visite mediche di rito. La presentazione ufficiale dell'olandese potrebbe avvenire domenica, in grande stile, davanti a 65 mila tifosi romanisti per l'amichevole in programma all'Olimpico contro lo Shakhtar Donetsk. Wijnaldum ha detto subito sì a Mourinho declinando offerte di Premier e Liga. Il calciatore arriverà dal PSG in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Percepirà 5 milioni dalla Roma mentre gli altri 2 saranno corrisposti dal club parigino. In caso di riscatto, poi, subentrerà il Decreto Crescita. 'Gini' ha rinunciato, inoltre, a quasi 1 milione di euro di bonus.