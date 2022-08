Roma, Villar è vicino alla Sampdoria: domani la chiusura dell’affare

Lo spagnolo è ormai a un passo dai blucerchiati e si conta di chiudere l'operazione in queste ore

Gonzalo Villar è pronto a dire addio alla Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista spagnolo è vicino al trasferimento alla Sampdoria. Le due società stanno definendo i dettagli della formula del trasferimento (prestito con diritto di riscatto) in queste ore. Domani ci sarà la chiusura dell'affare e il centrocampista spagnolo si trasferirà in Liguria. Sfuma definitivamente la pista Monza per l'ex Elche e Getafe.