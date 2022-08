Kluivert verso la Premier: il Fulham è pronto all’assalto per l’olandese

In attesa dell'arrivo di Wijnaldum, Pinto in queste ore sta chiudendo tante operazioni in uscita

In attesa dell'arrivo di Wijnaldum, Pinto in queste ore sta chiudendo tante operazioni in uscita. E' fatta per la cessione di Veretout al Marsiglia mentre domani Villar dovrebbe diventare un giocatore della Sampdoria. Secondo quanto riferisce SportItalia anche Kluivert sta per lasciare la Roma direzione Premier League. Il Fulham è il club più interessato all'olandese e nelle prossime ore si potrebbe concludere la trattativa. I due club sono in contatto. Il gm portoghese sta cercando di vendere tutti gli esuberi prima dell'inizio del campionato.