Zaniolo-Tottenham, possibile incontro tra Pinto e Paratici nei prossimi giorni

Conte vorrebbe il calciatore ma il club giallorosso non farà sconti. La richiesta è sempre la stessa: 50 milioni cash senza contropartite

La permanenza di Zaniolo alla Roma non è ancora sicura. La Juventus ormai ha abbandonato il numero 22 ma c'è l'interessamento del Tottenham. Secondo quanto riportato da SportItalia nei prossimi giorni è previsto un blitz di Pinto a Londra. Il gm portoghese incontrerà Paratici che segue Nicolò da tempo. Conte vorrebbe il calciatore ma il club giallorosso non farà sconti. La richiesta è sempre la stessa: 50 milioni cash senza contropartite. In Serie A nessuna squadra può permettersi questa cifra e gli 'Spurs' sono pronti a formulare un'offerta.