Abraham non si sblocca, la Roma non libera Dzeko. Pellegrini si fa male

Il bosniaco aspetta l'ok per volare a Milano e firmare con l'Inter, ma l'inglese blocca l'affare. Problema in allenamento per il capitano, che però vede il rinnovo. Distanza invece per l'accordo con Darboe

Valerio Salviani

Tammy Abraham sta complicando maledettamente i piani della Roma. I giallorossi hanno scelto l'inglese per il dopo Dzeko, che ha già un biglietto di sola andata per Milano. Ma il numero 9 del Chelsea (al momento) vuole solo l'Arsenal. E in Inghilterra sono certi che l'accordo con i Gunners arriverà presto. Un problema non da poco, considerato che senza un sostituto, i giallorossi non possono lasciar partire Dzeko per non rischiare di ritrovarsi senza centravanti. Per il bosniaco sono ore d'attesa. Stavolta non vuole tornare sui suoi passi e ha già in testa l'Inter. Nell'allenamento di oggi a Trigoria ha lavorato a parte. Dalla Roma ha la parola che verrà liberato, ma serve ancora un po' di pazienza. Sarà domani il giorno buono? Si vedrà.

Intanto per Mourinho un altro grattacapo arriva da Pellegrini. Il capitano si è fermato in allenamento per una ginocchiata alla coscia destra. Starà fermo due giorni, poi si capirà meglio la durata dello stop. Ieri il suo agente ha trovato una base d'accordo per il rinnovo. Entro Ferragosto la Roma metterà nero su bianco l'offerta di contratto e potrà arrivare l'annuncio. Al lavoro per il rinnovo anche gli agenti di Darboe. Oggi Giorgio Ghirardi e Miriam Peruzzi sono stati ricevuti al Bernardini da Pinto. Nessun accordo ancora, ma l'entourage resta fiducioso. C'è da decidere anche se il gambiano resterà in rosa. È testa a testa con Bove, deciderà ovviamente Mourinho. La Roma vuole prima risolvere il nodo centravanti, ma per il centrocampo si lavora su Anguissa, in uscita dal Fulham. In uscita il giovane Providence, l'agente: "Spero mi chiami il Bologna, ma è cercato anche all'estero".