Roma, Tiago Pinto incontra gli agenti di Darboe: accordo sul rinnovo rimandato

Nuovo meeting a Trigoria tra il gm e gli agenti del centrocampista. Le parti restano ottimiste

L’accordo tra la Roma e Darboe per il rinnovo di contratto ancora non c’è, ma arriverà. Questo pomeriggio gli agenti del giocatore sono stati ricevuti da Tiago Pinto a Trigoria. Meeting di un’ora e mezza circa, che è servito ad avvicinare le parti, ma non a colmare completamente la distanza. La volontà di Darboe é firmare con la Roma, un club a cui deve tanto. Ma serve un incontro a metà strada. Nel frattempo il giocatore non è ancora certo di restare in rosa. La Roma dovrà decidere tra lui e Bove, con il primo in leggero vantaggio sul secondo. Entro questa settimana Mourinho sceglierà chi continuerà con lui e chi invece andrà a fare esperienza fuori.