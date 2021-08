La Roma si muove su Anguissa: Tiago Pinto al lavoro con l’agente

Per il centrocampo si prova a pescare in Inghilterra. Il camerunese è in uscita dal Fulham

Redazione

In attesa di chiudere l'affare Abraham, la Roma continua a muoversi anche per il centrocampo. Sfumato Xhaka, il prossimo obiettivo potrebbe arrivare sempre da Londra. Come riporta Stefano Carina su Il Messaggero, Tiago Pinto avrebbe intensificato i contatti con il manager di Anguissa, classe 1995 in forza al Fulham. Il giocatore, che ha il contratto che andrà a scadenza nel 2023, è rimasto fuori nel debutto dei suoi in campionato e ora aspetta il mercato per dire addio. La Roma ci pensa, può essere il rinforza richiesto da Mourinho.