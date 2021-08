Dzeko si allena a parte a Trigoria in attesa dell’Inter. Si ferma Pellegrini

Il bosniaco si è presentato al Fulvio Bernardini ma non ha lavorato con i compagni. Il capitano ha lasciato la seduta per una ginocchiata sulla coscia destra

La Roma è in contatto continuo con l’Inter e il Chelsea per chiudere prima possibile il domino di attaccanti che porterà Abraham in giallorosso e Dzeko in nerazzurro. In attesa del via libera per partire, Edin si è presentato all’allenamento a Trigoria, ma non ha lavorato con i compagni agli ordini di Mourinho. Per lui un’ora di allenamento personalizzato, per non perdere il ritmo. La speranza del numero 9 è salire entro domani sull’aereo che lo porterà finalmente a Milano. Per far sì che ciò accada, serve l’ok di Abraham alla proposta della Roma. L’entourage del giocatore è convinto che possa arrivare presto. Poi l’Arsenal sarà solo un ricordo.