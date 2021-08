Roma, Abraham prende tempo: Dzeko si allena a Trigoria – VIDEO

Accordo tra Roma e Chelsea per il centravanti inglese, Dzeko regolarmente al Centro Fulvio Bernardini

Edin Dzeko è arrivato a Trigoria per quella che potrebbe essere la sua ultima giornata in giallorosso. L’attaccante si allena regolarmente al Centro Fulvio Bernardini in attesa dell’addio. Il bosniaco infatti, a meno di nuovi colpi di scena, nelle prossime ore volerà a Milano per cominciare la sua nuova avventura in nerazzurro con l'Inter. Dopo la mini vacanza in Croazia, Dzeko e la moglie Amra (avvistata anche lei a Trigoria questa mattina per motivi personali) sono pronti a lasciare la capitale direzione Milano. "Step by step" aveva dichiarato ieri Edin a Forzaroma.info, un iter che prevede proprio il passaggio obbligato per Trigoria per ritirare le ultime cose e magari proprio per avere l'ultimo colloquio con la dirigenza giallorossa.