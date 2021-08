Pellegrini, rinnovo vicino: si tratta sui 4 milioni

Con gli addii di Florenzi e Dzeko la Roma libera il budget necessario per offrire al suo capitano uno stipendio da top

Non ha fatto in tempo a rientrare dal Portogallo, Tiago Pinto, che si è subito rimesso a Trigoria a lavorare. Domenica ha concluso l’acquisto di Vina, ieri, oltre a dedicarsi al sostituto di Dzeko, ha incontrato Giampiero Pocetta e Giovanni Ferro, agenti di Lorenzo Pellegrini, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Inevitabile che si sia parlato anche del rinnovo del capitano, in scadenza nel 2022: Pellegrini è sereno, è convinto che la firma arriverà, a maggior ragione adesso che, con la partenza di Dzeko, sarà ancora più leader della squadra, indipendentemente dalla fascia al braccio. La volontà di proseguire insieme c’è, manca “solo”, che poi solo non è, l’accordo economico. La Roma si è presa qualche altro giorno di tempo prima di formalizzare la proposta economica: Pellegrini si aspetta un trattamento, e uno stipendio, da capitano e da top player, senza gli ingaggi di Dzeko (7,5 milioni) e probabilmente Florenzi (3) per la Roma sarà più facile accontentarlo e arrivare, con i bonus, ai 4 milioni che il calciatore chiede.