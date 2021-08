Roma, Abraham si allontana. Dall’Inghilterra: ha l’accordo con l’Arsenal

Il centravanti inglese spinge per la cessione ai Gunners

La Roma e il Chelsea hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Tammy Abraham in giallorosso, ma il centravanti inglese ha deciso di prendere tempo e sembrerebbe aver raggiunto un'intesa con l'Arsenal. Secondo quanto riportato dal quotidiano d'oltremanica Metro.uk, il classe '97, dopo l'imminente arrivo di Romelu Lukaku alla corte dei Blues, è sceso ancora di più nelle gerarchie del tecnico Thomas Tuchel che ha aperto ad una sua cessione. Abraham è stato individuato dalla Roma come il profilo ideale per sostituire il partente Edin Dzeko (destinato all'Inter), tuttavia l'attaccante sta spingendo per il trasferimento all'Arsenal, squadra per il quale fa il tifo da quando è bambino. Con i Gunners ha trovato una prima intesa, mentre gli agenti sono a lavoro per convincerlo ad accettare la pista che lo porterebbe alla Roma.