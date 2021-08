Providence in uscita, l’agente: “Può andare all’estero, ma spero nel Bologna”

Le parole del procuratore: "Con Mourinho avrebbe poco spazio, serve una soluzione alternativa"

Il Bologna c'è? "Sabatini e Bigon non mi hanno mai chiamato, so che il giocatore piace e ha feedback positivi. Non mi dispiacerebbe, Bologna è una piazza strepitosa e spero che mi chiamino".

Per lui è tempo di farsi strada. "Al momento la cosa più importante è la sua carriera: si è allenato da gennaio in poi con la prima squadra, ma è stato molto sfortunato perché si è fatto male in allenamento per via di un intervento di un difensore. Ha mostrato le sue qualità, sia Tiago Pinto che De Sanctis lo conoscono bene: con Mourinho avrebbe poco spazio, è necessario trovare una soluzione alternativa".