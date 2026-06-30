Come un fulmine a ciel sereno è piombato l'interesse della Juventus per Mile Svilar. Il portiere giallorosso è diventato il primo nome sulla lista dei bianconeri per blindare la porta. La Roma, però, non è spaventata. Al momento il belga è considerato incedibile. Il club si siederebbe al tavolo delle trattative soltanto davanti a un'offerta superiore a 50 milioni. Una cifra che, almeno in questa fase, la Juventus non sembra poter raggiungere. A fare maggiore chiarezza sulla vicenda ci ha pensato anche Matteo Moretto: "La Juve ha contattato Svilar e il suo entourage. Entro oggi la Roma dovrebbe chiudere una cessione importante. Poi si apriranno altri scenari. La Juventus sta cercando di capire le condizioni per un'eventuale uscita di Svilar. Ma il club giallorosso vorrebbe comunque trattenerlo, anche su indicazione di Gasperini, che lo considera incedibile". Sono ore calde a Trigoria, ma la posizione della Roma resta molto chiara. Già nei giorni scorsi Svilar aveva fatto capire il suo pensiero anche attraverso i social: ama Roma e vuole disputare la Champions League con la maglia giallorossa. Per ipotizzare un addio servirà un'offerta davvero fuori mercato. Al momento, però, questo scenario appare molto lontano. Anche perché la linea dei Friedkin è netta: non vogliono privarsi del numero uno giallorosso.