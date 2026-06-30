Svilar non si muove. Il portiere giallorosso è uno degli inamovibili della squadra. E lo sarà ancora per parecchio tempo. Oggi è arrivata la notizia di un interesse concreto della Juventus: i bianconeri avrebbero messo Mile in cima alla lista dei desideri. Desideri, appunto. Perché i Friedkin hanno le idee chiare: non vogliono privarsi del belga. Sul tavolo si ipotizzava una possibile offerta da 40 milioni per il giocatore. Ma la Juve - come appreso dalla nostra redazione - si sarebbe spinta anche oltre: più di 42 milioni, con annessi bonus che si avvicinano ai famosi 50 milioni, cifra che avrebbe potuto far vacillare la Roma. Ma il club giallorosso non vuole cederlo. Svilar è un punto fermo della squadra. Gasperini lo vuole per il futuro. E Mile non ha nessuna intenzione di andare via. Ha ancora una Champions da giocare. E forse anche quel primo trofeo con i giallorossi che ancora gli manca. Ma non è l'unico incedibile. Nelle ultime ore ci sarebbe stata anche un'offerta del Porto per portarsi via Pisilli: ben 25 milioni messi sul tavolo dai portoghesi. Anche qui la risposta non si è fatta attendere: un secco no e offerta rispedita al mittente. I big non si svendono.