La Roma ringrazia Frattesi. Ancora una volta, il suo nome orbita intorno al mondo giallorosso. Nessuna voce di mercato, almeno per questa volta. Nessun accostamento. Anzi. Il centrocampista ha dato una “piccola” mano al club. Il motivo? Alcuni bonus derivanti dalla cessione del giocatore dal Sassuolo all’Inter. Come riporta Il Tempo, infatti, la Roma ha incassato 300mila euro. Nell’ultima stagione sono scattati alcuni bonus previsti nell’accordo tra le due squadre. E una parte di questi va girata ai giallorossi, grazie alla percentuale sulla futura rivendita inserita quando Frattesi venne ceduto al Sassuolo. Pochi soldi. Ma sempre utili.