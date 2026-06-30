Le voci in Turchia viaggiano veloci e a volte superano il confine tra notizia e bufala. Accade anche in Italia ovviamente, ma i media di Istanbul in questo sono campioni. Così in poche ore l'offerta del Fenerbahce sarebbe passata da 30 a 40 milioni e quella a Greenwood da 12 a 7 milioni di stipendio. Fantasie, appunto. La realtà è che il Marsiglia al momento non ha ricevuto offerte mentre l'inglese - contattato sì dai turchi all'epoca delle elezioni presidenziali - ha dato la sua parola a Gasperini almeno fino ai primi 10 giorni di luglio. Poi si sentirà libero di accettare altre proposte. Per questo ora la Roma, messa alle spalle la contorta questione plusvalenza, preparerà l'offerta (vera) da presentare al Marsiglia. Che non si muove dalla richiesta di 50 milioni più bonus e che ha bisogno estremo di fare cassa. Dell'affare se ne occuperà direttamente Friedkin mentre Gasperini ha già fatto il suo sul fronte giocatore che ha detto sì a uno stipendio da circa 5 milioni. Lo stesso Greenwood vuole giocare la Champions e il Fenerbahce non gli darebbe la certezza di farlo visto che dovrà affrontare i preliminari ad agosto. L'obiettivo è chiudere l'affare entro una settimana per avere Greenwood in ritiro dopo il 13 luglio.