La Juve vuole Svilar. Adesso è ufficiale. Dopo i rumors dell’ultimo weekend, la svolta nella notte. La Roma, contattata dal manager del portiere, ha avuto la certezza che il club bianconero fa sul serio. La trattativa ancora non c’è, nel senso che non c’è stato ancora alcun contatto diretto tra i ds delle due società. Stamattina, però, è prevista una telefonata di Carnevali a D’Amico. La Roma aspetta di conoscere l’offerta bianconera. Il manager di Svilar è stato intanto avvisato: il club giallorosso chiede almeno 50 milioni per il suo portiere. In contemporanea vanno registrate in queste ore le smentite in uscita da Trigoria sulla possibile negoziazione con la Juve. L’interessamento della società di Elkann, invece, è alla luce del sole, anche Gasperini è stato avvertito di quanto è successo da ieri sera. Mile per lui incedibile. La proprietà, invece, non si è ancora pronunciata.

Poche offerte per i big, cosa faranno i Friedkin?

In attesa di conoscere l’entità della proposta economica che sta per presentare la Juve, la curiosità si sposta proprio sulla reazione dei Friedkin che per ora hanno assistito alla mancanza di offerte ricevute fin qui per i big della rosa giallorossa.. Sondaggi poi per Wesley, con il suo manager, del Chelsea, e per Pisilli del Como. Dall’Arabia a Trigoria ancora aspettano quella per Soulé, anche perché hanno saputo che il giocatore non è interessato.Lo scorso agosto hanno bloccato la cessione di Koné all’Inter. Ora, in chiusura del mese e senza aver raccolto quelle plusvalenze utili per il seetlement agreement, saranno nuovamente chiamati a decidere. La scelta è tra la cessione del portiere o la multa da pagare all’Uefa. C’è solo da attendere gli sviluppi di queste ore.