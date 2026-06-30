La Roma accelera. Deve farlo. Tolto il settlement agreement, ormai prossimo alla scadenza, il club sta lavorando con decisione sul fronte rinnovi. L’obiettivo è chiaro: blindare l’ossatura della squadra. Da Dybala a Pellegrini, sono giorni importanti per definire i primi tasselli. C’è fiducia. Manca solo l’ufficialità, che potrebbe arrivare già nel corso della settimana. Poi l’attenzione si sposterà sugli altri senatori. In particolare su Mancini e Cristante. Entrambi hanno un contratto in scadenza nel 2027. E la volontà è quella di prolungare il loro legame con la Roma fino al 2030. L’intesa, al momento, appare vicina. A rafforzare questo scenario è stato anche l’incontro tra il direttore sportivo giallorosso e Giuseppe Riso, agente dei due giocatori. Come riportato da Il Messaggero, i contatti tra le parti sono avvenuti la scorsa settimana. Un segnale di avvicinamento importante. Un segnale di lavoro condiviso nella stessa direzione. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti per definire gli accordi e chiudere la partita rinnovi.