Roma, anche Juve e Inter su Jordan. Il Siviglia chiede 35 milioni

Un giocatore che solletica l’interesse di Tiago Pinto è Joan Jordan, del Siviglia. Il centrocampista vorrebbe provare un’esperienza all’estero e così la Roma potrebbe bussare a casa Monchi. Ma non solo i giallorossi sul classe ’94, come scrive Todosfichajes, ci sarebbero anche Juventus e Inter. I nerazzurri, infatti, in caso di addio a Vidal potrebbero puntare su di lui. Lo spagnolo è in scadenza 2023, anche se i biancorossi vorrebbero rinnovare il contratto a breve. Qualora Jordan volesse comunque cambiare aria, il club andaluso lo lascerebbe partire per una cifra non più bassa di 35 milioni. Un prezzo corposo, che difficilmente la Roma potrà sborsare. Le priorità per il calciomercato al momento sono un attaccante e un portiere, per cui la maggior parte degli sforzi economici saranno investiti in tal senso. Ma qualora Veretout dovesse lasciare la Capitale, anche se l’agente ha allontanato l’ombra della cessione, allora i giallorossi potrebbero puntare seriamente su Jordan.