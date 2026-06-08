Sembrava più semplice del previsto, ma i tempi per l'arrivo di Tony D'Amico alla Roma si stanno allungando più di quanto si potesse immaginare. Dopo l'addio ufficiale di Massara, la speranza era che in pochi giorni sarebbe arrivata l'ufficialità del nuovo direttore sportivo, ma così non è stato. Come riporta Sky Sport, non si è ancora sbloccata la questione con l'Atalanta. L'accordo per liberare il dirigente non è stato trovato e, inoltre, la Roma non sembra intenzionata a pagare l'indennizzo. Il dirigente è, infatti, ancora legato contrattualmente al club bergamasco fino al 30 giugno 2027, anche se è stato sollevata dall'incarico a favore di Giuntoli che sta già operando a Bergamo.

Si prospetta, dunque, un braccio di ferro tra i Friedkin e la Dea anche se la situazione andrebbe sistemata nel più breve tempo possibile. Si può immaginare che Tony D'Amico stia già lavorando insieme a Gasperini per alcune questioni, ma appare difficile credere che possano essere risolte - i rinnovi soprattutto - senza che arrivi l'ufficialità per il ds. La proprietà texana è al lavoro per venire a capo dell'inghippo e iniziare finalmente questo nuovo corso.