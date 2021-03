Calciomercato Roma, piace Jordan del Siviglia: è sfida con la Juventus

La Roma guarda in casa di Monchi e mette gli occhi su Joan Jordan. Il centrocampista classe 1994 ha attirato le attenzioni di diverse squadre in Europa. Come fa sapere tuttomercatoweb, sulle sue tracce ci sarebbe anche la Roma. Jordan ha intenzione di provare un’esperienza all’estero e i giallorossi potrebbero essere la piazza giusta per lui. Il discorso potrebbe farsi più serrato se la Roma dovesse pensare seriamente all’addio di Veretout. Sul francese ci sono diverse squadre in Italia e in Europa e trattenerlo la prossima estate potrebbe diventare difficile. Per questo Tiago Pinto ha cominciato a prepararsi un piano b. Jordan è tra i nomi che piacciono di più e su di lui è forte anche l’interesse della Juventus.