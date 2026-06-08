È stato un pomeriggio amaro quello di ieri per Flavio Cobolli, caduto al quinto set in finale del Roland Garros contro Zverev. Una sconfitta che brucia per il giovane tennista che ha cercato l'impresa alla prima finale di uno Slam. Senza l'infortunato Sinner ci ha pensato lui a portare avanti l'Italia nel prestigioso torneo francese, ma non tutti hanno fatto il tifo per lui. Un'anomalia da sottolineare in un giorno in cui in tanti hanno fatto sentire il proprio sostegno a Cobolli. Alla base di questa antipatia ci sarebbe la fede calcistica di Flavio (giallorossa), più volte sottolineata da lui stesso nel corso delle varie interviste. Una buona parte di tifosi laziali, infatti, non ha esitato nel "gufare" prima e addirittura sfottere Cobolli al termine di un match quasi eroico. Nelle bacheche dei social è pieno di commenti che vanno apertamente contro al tennista: "Cobolli è uno dei tanti che ha fatto il figo sfottendo la Lazio per accaparrarsi qualche tifoso in più” o ancora "Esagera troppo nel mostrare il suo tifo per la Roma…per la prima volta ho tifato per un tennista straniero”. Si va oltre la semplice antipatia, dunque, e si sostiene Zverev nonostante Cobolli sia pur sempre un atleta italiano. E allora spazio anche a commenti da derby: “Zverev come Lulic”, oppure "Ma davvero un romanista pensava de vince una finale?". Un atteggiamento che i romanisti non hanno potuto fare a meno di notare, rispondendo a tono: "Che finaccia" e ancora "Dispiace vederli ridotti così". Solo per citarne alcuni. Una rivalità da stadio che ha preso il sopravvento anche laddove il calcio centrava poco.

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Non è mancato però, ovviamente, il sostegno a Flavio Cobolli, proprio a partire da famiglia e amici. Uno di loro, intervistato da Repubblica, ha raccontato le emozioni della giornata: "Flavio si era portato tutta Roma dentro lo stadio: eravamo una Curva Sud in miniatura. Settanta persone a tifare solo per lui. La sconfitta? Abbiamo rosicato perché al 5° set sembrava davvero fatta". In generale è stata anche apprezzata la personalità semplice e genuina di Cobolli. Virale sui social un video in cui il tennista, nervoso dopo un punto subito, mangia un fiore di allestimento del centrale, provocando le risate dei presenti. Un carattere esuberante che ha conquistato i tifosi, pronti a vederlo ancora in un grande palcoscenico.