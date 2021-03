Ag. Veretout: “Alla Roma Jordan è diventato importante, giusto che rimanga”

Futuro a forti tinte giallorosse per Jordan Veretout. E’ tornato infatti a parlare l’agente del centrocampista, Mario Giuffredi, che stavolta ai microfoni di Radio Marte ha confermato l’incedibilità del francese, autore di una grandissima stagione alla Roma. Sia dal punto di vista del rendimento sia realizzativo. Queste le dichiarazioni di Giuffredi: “Fonseca al Napoli insieme a Veretout? Il ragazzo a Napoli non verrà mai, rimarrà alla Roma ed è giusto che rimanga lì perché se è diventato un giocatore importante lo deve anche al club. Su Fonseca non lo escludo ma non ci credo. Il candidato principale secondo me è Juric“. Un legame, quello tra Veretout e la Roma, che dovrebbe essere riconfermato nelle prossime settimane quando l’entourage del centrocampista e la dirigenza giallorossa si incontreranno probabilmente per definire i termini del rinnovo.