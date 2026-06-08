Trigoria, siparietto tra Mancini e Ndicka: "C***o Evan sono tre anni che stai qui..."

Conto alla rovescia per l'inizio del Mondiale in America e squadre in arrivo nelle rispettive città per prepararsi all'esordio. Giovedì 11 ci sarà la cerimonia di apertura con Messico-Sudafrica, a seguire tutte le gare della prima giornata che arriva fino al 18 giugno. L'avventura americana di Evan Ndicka è iniziata proprio in queste ore. Il difensore della Roma ha raggiunto Philadelphia, città in cui la Costa d'Avorio darà il via al suo cammino contro l'Ecuador, lunedì 15 giugno all'1 di notte. Look da urlo per il centrale ivoriano, vestito con i colori del suo paese: giacca arancione con sfumature, pantalone largo bianco e borsone verde brillante. Su Instagram il post di Evan per celebrare l'inizio della competizione con un messaggio ben preciso: "Un onore rappresentare la Costa d'Avorio. Pronto a dare tutto per la nazione". Tantissimi i messaggi d'affetto nella sezione commenti, tra cui quello dell'ex compagno Saud Abdulhamid. "Mi manchi", scrive il saudita impegnato nel girone H del Mondiale.