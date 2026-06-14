Dopo El Aynaoui, che con il 'suo' Marocco ha pareggiato 1-1 contro il Brasile di Ancelotti annunciando la sua permanenza nella Capitale, e Celik, 81' in campo nella sconfitta della Turchia di Montella contro l'Australia, un altro calciatore della Roma si prepara a esordire al Mondiale. Stiamo parlando ovviamente di Donyell Malen, che questa sera alle 22 scenderà in campo (con ogni probabilità dal 1') contro il Giappone per la prima gara del Gruppo F al Dallas Stadium di Arlington, Texas. Reduce dalle due amichevoli pre-Mondiale in cui non è riuscito a trovare la porta nonostante le grandi occasioni contro Algeria e Uzbekistan, il bomber giallorosso sa di dover tornare a segnare per non rischiare il posto a favore di Depay. E davanti a sé, questa sera, ritroverà una vecchia conoscenza dai dolci ricordi. Il portiere del Giappone, infatti, è Suzuki, a cui Malen ha segnato ben 2 gol lo scorso 10 maggio nel successo in rimonta della Roma contro il Parma. Al Tardini, dopo aver sbloccato la gara con un destro forte e preciso dal limite che non ha lasciato scampo all'estremo difensore giapponese, l'olandese ha trasformato il rigore del definitivo 3-2 al 101'. E questa sera avrà l'occasione di ritrovare la via del gol e sbloccarsi con l'Olanda, in modo da prendersi anche gli Oranje dopo aver conquistato la Capitale.