Mercato Roma, dalla Spagna: contatti diretti con Jeremy Arévalo del Racing Santander

Non è un segreto che la Roma si stia guardando intorno per un nuovo centravanti da inserire già nel mercato di gennaio. Sono tanti i profili monitorati che possono essere alla portato del club giallorosso, anche in virtù del Fair play finanziario. Secondo quanto riporta Marca, il ds Massara è sulle tracce di Jeremy Arévalo del Racing Santander. Il classe 2005 ha già segnato 7 gol in 12 partite nella seconda divisione spagnola. Ha origini ecuadoriane ma ha anche la nazionalità spagnola, essendo nato a Maliaño, una città del comune di Camargo, vicino alla baia di Santander. Il suo contratto scade nel 2027 e diversi club si sono interessati a lui. La Roma avrebbe già avuto un contatto diretto con la famiglia del calciatore che si è già recata nella Capitale per discutere di un possibile futuro insieme. Non sono state ancora avviate trattative ufficiali, ma la Roma sta tenendo d'occhio il giovane attaccante. Occhi anche su Said El Mala del Colonia, classe 2006 che ha realizzato 4 gol e 2 assist nelle prime 9 partite in Bundesliga.