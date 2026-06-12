Non solo l'attacco, con Greenwood e Summerville sempre nel mirino, o il 'nodo' esterni, zona del campo in cui Gasperini vorrebbe comunque puntellare la rosa. Stando a quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, infatti, la Roma continua a monitorare anche Jayden Oosterwolde, difensore centrale del Fenerbahce che può giocare anche da terzino sinistro. Il classe 2001 olandese, che in Italia ha già vestito la maglia del Parma (ma in Serie B), ha attirato anche l'interesse del Bologna del neo-tecnico Tedesco. Al momento, secondo le fonti turche, non risultano trattative avanzate, ma il Fenerbahçe starebbe valutando il futuro del giocatore e l’interesse proveniente dal Belpaese potrebbe trasformarsi un qualcosa di più concreto nelle prossime settimane.