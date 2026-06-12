Non c'è solo Mason Greenwood nei pensieri della Roma per rinforzare l'attacco. Gasperini vuole anche un esterno offensivo per la fascia mancina e il nome preferito in questo caso resta Crysencio Summerville. Solo che il tecnico giallorosso non è l'unico ad averlo messo nel mirino, anzi. Secondo il giornalista di 'Foot Mercato' Santi Aouna, il PSG ha preso contatti con il West Ham per conoscere la situazione in uscita e le condizioni economiche di un'eventuale cessione dell'olandese. La risposta inglese è stata di 50 milioni di euro come richiesta. I campioni d'Europa stanno parlando anche con l'entourage di Summerville, oltre che con quello di Mateus Fernandes, altro talento del retrocesso West Ham che per il portoghese vuole addirittura 80 milioni, forte anche dell'interesse di Real, Manchester United e altri club di Premier.