Roma e il settlement agreement: perché è meglio non rimandare

E se la Roma non vendesse nessuno dei suoi big entro il 30 giugno? E' questa la domanda che si stanno ponendo molti tifosi giallorossi, a 48-72 ore dalla scadenza del Settlement Agreement firmato con l'UEFA. Soulé, il principale indiziato a lasciare la Capitale entro fine mese, è poco convinto del vento d'Arabia, ha ricevuto un sondaggio per un clamoroso ritorno alla Juventus e i club tedeschi alla finestra non sono intenzionati a spendere la cifra richiesta dalla Roma. Koné vuole la Premier, ma Arsenal e Chelsea hanno cambiato obiettivi: sul piatto resta l'offerta dell'Atletico Madrid, ma il francese non è convinto e sta brillando al Mondiale. Poi c'è Ndicka, che piace all'Inter ma è uno degli 'incedibili' di Gasperini al pari di Svilar, Wesley, Pisilli e Malen.

I Friedkin non sono preoccupati dalla scadenza del 30 giugno: il motivo

A due giorni dalla chiusura dell'esercizio di bilancio,: nessuna svendita,dei suoi 'big'. Con l'obiettivo, a quel punto, di affrontare l'appuntamento con la. Se nelle prossime ore non dovessero pervenire a Trigoria offerte soddisfacenti, il club giallorosso potrebbedei suoi giocatori più importanti. In casa Romaal 30 giugno 2027, perché l'obiettivo èe capace di lottare subito su tre fronti. E ciò sarebbe possibile solo senza Settlement Agreement. Inoltre, i Friedkin ritengono di poter affrontare il confronto con l'UEFA(circa 13 milioni, in attesa dell'addio die di cessioni minori come quelle di),(in tal senso vanno i rinnovi di), sui ricavi dei(20 milioni),(circa 10 milioni) e sulla controversia col Basilea legata alla(6 milioni).

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Le possibili conseguenze del mancato rispetto del Settlement Agreement

Alla luce di quanto considerato,, come già accaduto in passato. Quest'anno per esempio, pochi giorni fa, ne è arrivata una da 6 milioni, ma ovviamente varierà proporzionalmenterispetto all'obiettivo prefissato. Al massimo, rispetto alle analisi fatte, la conseguenza più grave comporterebbero una. L'obiettivo, insomma, è evitare provvedimenti più pesanti,portato avanti nei tre anni di monitoraggio e cheper il lavoro svolto nel periodo. Il concetto, però, appare quanto mai chiaro:per il proprio futuro ealla mercé delle grandi squadre italiane ed europee,da parte degli organismi di controllo.