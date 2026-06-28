C'era anche Sergio Oliveira ieri sera a Villa Aldobrandini, alle porte di Frascati, per festeggiare il matrimonio di Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani. Non solo compagni fraterni come Gollini, Mancini e Cristante oltre a Pellegrini, ma anche il centrocampista portoghese che in questi giorni era tornato a visitare la Capitale. E, tra le foto diffuse sui social, spicca anche quella con il numero 7: due cuori, uno giallo e uno rosso, e l'emoji del lupo. I tre, come anche Mancini e Cristante, nel 2022 hanno condiviso un'esperienza indimenticabile: la vittoria della Conference League a Tirana. Tra i tanti vip presenti alla grande festa del Faraone e della dj e influencer bergamasca, dunque, anche tanta Roma, come giusto che fosse.