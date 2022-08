Tiago Pinto è arrivato a Milano: da sbloccare le cessioni e la questione Belotti

Tiago Pinto è a Milano. Il gm della Roma, come si nota dal video di 'tuttomercatoweb.com', è arrivato nel tardo pomeriggio nella città fulcro del calciomercato. I giallorossi devono dare una svolta alle cessioni per fare spazio agli ultimi due colpi, ovvero il vice-Abraham(Belotti, che aspetta segnali) e un altro centrale. Il dirigente portoghese, dopo gli incontri delle scorse settimane, è arrivato poche ore fa a Milano - dirigendosi poi al ME - e proverà a sbloccare diverse situazioni. In primis Kluivert, Shomurodov e Afena-Gyan , ma anche i tanti altri esuberi da piazzare come i vari Riccardi, Coric, Bianda, Bouah, Providence, Calafiori e Diawara.