Roma-Zaniolo, prove d’intesa: scambio di cuori sui social. Juve e Tottenham lontane

La Roma e Nicolò Zaniolo hanno ritrovato la giusta intesa. Il numero 22 giallorosso è tornato a sgasare sul campo come faceva prima degli infortuni. A Salerno ha dato la dimostrazione di essere il più in forma della squadra di Mourinho e il feeling con Dybala sta migliorando. Il classe 1999 ha commentato un post pubblicato dal club romanista su Instagram con un cuore in fiamme. La Roma ha risposto con l'emoji delle mani che formano il cuoricino. I tifosi vogliono continuare a sognare con il tridente delle meraviglie composto da Nicolò, Paulo e Tammy Abraham. Già dalla prima giornata di Serie A il trio si è attivato per mettere in difficoltà la difesa avversaria.