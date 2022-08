Mercato LIVE Roma: Belotti in attesa. Kluivert-Fulham: si tratta. Caccia al centrale

Tutto il mercato e le trattative della Roma LIVE minuto per minuto

Redazione

Tutti gli aggiornamenti LIVE del mercato della Roma. Tutti gira intorno alle cessioni giallorosse, da Shomurodov ad Afena-Gyan che dovranno dare il via libera all'arrivo di Belotti. Nel frattempo Pinto studia sempre la pista difensore mentre tratta col Fulham per Kluivert.

Ore 11:35 - La Roma tratta ancora con il Fulham per Kluivert: i giallorossi, visto lo stallo, potrebbero aprire al prestito oneroso con diritto di riscatto. (LEGGI LA NOTIZIA)

Ore 11:30 - Dall'Inghilterra rilanciano l'idea Belotti anche per il Manchester United. Il Gallo sarebbe la riserva alle spalle di Ronaldo e Martial. (LEGGI LA NOTIZIA)

Ore 11:00 - Andrea Belotti resta in stand-by, in attesa della cessione di Shomurodov o Afena-Gyan. Col Bologna c'è stallo per l'uzbeko mentre la Salernitana è interessata al giovane ghanese. Pinto vuole stringere il prima possibile. (LEGGI LA NOTIZIA)

Ore 9:00 - Per Zaniolo sono spariti i musi lunghi, ma per la Roma poco è cambiato. Il giocatore non è sul mercato, ma i giallorossi non chiuderebbe a certe offerte. (LEGGI LA NOTIZIA)

Ore 8:00 - Tiago Pinto a caccia di un altro difensore centrale. Al momento quattro piste da Bailly, il preferito ma più costoso, a Zagadou, il brasiliano Natan e Tanganga mentre Lindelof non trova conferme. (LEGGI LA NOTIZIA)

Ore 7:30 - La Roma lavora in uscita sugli esuberi: su Coric c'è il Bruges, Shomurodov continua a essere in orbita Bologna, Kluivert tra Fulham e Nizza mentre Afena-Gyan può andare via. (LEGGI LA NOTIZIA)