Su Kluivert ci sono Fulham e Nizza. Coric piace al Bruges, Felix in stand-by

In questa fase del mercato Tiago Pinto deve infatti occuparsi soprattutto delle cessioni, per cercare di abbassare il monte-ingaggi e liberarsi di alcuni giocatori che non sembrano più funzionali alla causa romanista. Per Eldor Shomurodov resta calda la pista con il Bologna, con cui Eldor ha già un accordo verbale e che sembra poter essere la sua prossima destinazione.